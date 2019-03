Gräfenberg vor 20 Stunden

Elektrowerkzeuge aus Rohbau entwendet

In der Nacht zum Montag sind bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Pestalozzistraße in Gräfenberg eingebrochen. Aus dem Gebäude wurden zwei Bosch-Akkuschrauber, eine De-Walt-Akkubohrmaschine...