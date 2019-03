Elektroschrottdieb gestört und verjagt

Auf dem Wertstoffhof in der Pödeldorfer Straße hat sich am Samstag, gegen 17 Uhr, ein Mann unberechtigterweise aufgehalten. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mehrere PC-Rechner und Laptops zum Abtransport bereitgestellt hatte. Der Täter soll den Maschendrahtzaun hinuntergedrückt haben und über die Rückseite des Geländes in Richtung Wald geflüchtet sein. Wer kann Hinweise auf den Täter oder auffällige Fahrzeuge machen? Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129310 entgegen.