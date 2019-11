Elektroschocker als Taschenlampe getarnt

Ein verbotenes Elektroschockgerät haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth bei einer Kontrolle auf der A 9 sichergestellt. Sie hielten am Sonntagabend einen 20-jährigen Polen in einem Kleintransporter am Parkplatz Sophienberg in Richtung München an. Bei der Kontrolle wurde im Ablagefach der Fahrertüre griffbereit das Elektroschockgerät, getarnt als übliche Taschenlampe, gefunden. Der Mann wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. pol