Elektroräder können kostenlos "tanken"

Ab sofort besteht am Rathaus in Adelsdorf die Möglichkeit, private Elektrofahrräder zu laden. Im Bereich der Fahrradparkplätze wurden entsprechende Steckdosen zum Laden der Akkus angebracht, welche mittels Solaranlagen auf dem Dach, im Idealfall mit 100 Prozent regenerativer Energie, geladen werden, teilt Bürgermeister Karsten Fischkal mit. Den Nutzern entstünden keine Kosten, das Aufladen der E-Bikes ist kostenfrei.

Zudem verfügt die Gemeinde Adelsdorf nun über zwei Elektrofahrräder, die von den Mitarbeitern genutzt werden können. "Die E-Bikes haben eine Reichweite bis zu 100 Kilometern, sind einfach zu bedienen und somit eine tolle Ergänzung für den gemeindlichen Fuhrpark", so Fischkal. Gerade für kurze Fahrten sei das Elektrofahrrad gut geeignet, man spare sich damit eine Parkplatzsuche und leiste mit dem E-Bike einen Beitrag für die Umwelt. Es ist zudem angedacht, die Elektrofahrräder am Wochenende den Bürgern zur Verfügung zu stellen. red