Elektronisches Einrad muss versichert sein

Beamte der Polizeiinspektion Herzogenaurach haben am Donnerstagnachmittag einen 38-Jährigen kontrolliert, der mit einem elektrischen Einrad unterwegs war. Der Fahrer dieses Monowheels hatte sein Fahrzeug weder zugelassen noch versichert, so dass ihm nun unter anderem ein Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Last gelegt wird. Die Polizei Herzogenaurach weist darauf hin, dass Fahrzeuge wie ein solches elektronisches Einrad im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen sind. Bei der Verwendung dieser Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum besteht deshalb der Verdacht von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten gegen das Straßenverkehrsgesetz, zum Beispiel auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis, falls kein Führerschein vorhanden ist. Aber auch Verstöße gegen die Pflichtversicherung und das Steuerrecht können relevant sein.