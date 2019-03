Elektronikschrott und Sperrmüll entsorgt

Einen Haufen Sperrmüll und Elektronikschrott am Werkstoffhof entdeckte am Dienstagmorgen der Bauhofleiter der Stadt, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Ein Unbekannter hatte den Müll in der Zeit von Freitag, 15 Uhr, bis Dienstagmorgen dort abgeladen. Hinweise können an die Polizei, Tel.: 09741/6060, gerichtet werden. pol