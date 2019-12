Elektron Systeme wurde wieder zum BestEMS ausgezeichnet

Mit Sitz in Weißenohe hat sich in der Fränkischen Schweiz die Firma Elektron Systeme und Komponenten GmbH & Co. KG zu einem High-End-Dienstleister entwickelt. Spitzenleistungen beweist das Unternehmen einer Pressemitteilung zufolge über die gesamte Wertschöpfungskette in verschiedenen Branchen. Nun konnten Unternehmensvertreter zum wiederholten Male den "BestEMS Award" entgegennehmen. Im Rahmen der Productronica in München, der Leitmessemesse für Fertigungstechnik, fand die Preisverleihung statt. Alle zwei Jahre verleiht die Fachzeitschrift "Markt & Technik" den Preis an Unternehmen der EMS-Dienstleistungsbranche für klein- und mittelständische Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Preisvergabe beruht auf einer Leserwahl, an der Kunden der gesamten Branche teilnehmen und ihre Dienstleister entsprechend bewerten.

Das Unternehmen feierte im Juli das zehnte Firmenjubiläum. Das elfte Firmenjahr steht im Zeichen der Modernisierung und Digitalisierung. Hierfür wurde ein Anbau an die bestehenden Flächen realisiert, in welche ein vollautomatisiertes Lagersystem eingebaut wurde. Weiterhin wurde in die Erweiterung der Fertigungskapazitäten investiert. Elektron Systeme ist dadurch deutlich flexibler und auch schneller im Fertigungsprozess. Bei der Preisverleihung zum BestEMS wurde Elektron Systeme in den Kategorien Entwicklungsdienstleistungen, Obsoleszenz-Management und Smart EMS ausgezeichnet. Auf dem PCB&EMS Marketplace der Productronica konnten Janet Brehm (Sales Management) und Harald Weiß (technische Geschäftsführung) die Auszeichnung entgegennehmen. Weiß zeigte sich im Gespräch hochzufrieden. Das Vertrauen und die Anerkennung der Kunden seien für ihn die Basis einer langfristigen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Er sieht die Auszeichnung als Verpflichtung, den erfolgreichen Weg konsequent fortzusetzen. Seinen Dank richtete er an seine Mitarbeiter, die durch ihr Engagement und ihre Leistung entscheidend zu diesem Erfolgt beigetragen hätten, aber auch an die Kunden, deren Zufriedenheit weiterhin im Mittelpunkt stehen werde. red