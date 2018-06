Elektroautoflotte erweitert

Umstellung geht weiter



Im Oktober 2017 konnten die drei neuen E-Golf-Pkw des Landratsamtes zugelassen werden. Einer Pressemitteilung zufolge wurden rund 32 000 Euro je Fahrzeug und 11 000 Euro insgesamt für drei Ladestationen investiert. Möglich wurde dies durch eine 50-prozentige Förderung der Gesamtkosten durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit , weil die Anschaffung als "Ausgewählte Maßnahme" zählt, die jeder Kommune zur Verfügung steht, sobald sie ein Klimaschutzkonzept erarbeitet und ein Klimaschutzmanagement installiert hat. Die Abwicklung der Fördermaßnahme liegt in den Händen der Klimaschutzmanagerin Lisa Güntner. Durch die Neubeschaffung konnten drei alte Dieselautos ersetzt werden.Die "Ausgewählte Maßnahme" soll Leuchtturmcharakter haben und muss mindestens 70 Prozent CO2 -Einsparung mit sich bringen, was durch das Landratsamt beides erfüllt wird, da erneuerbar erzeugter Strom geladen wird und der Fuhrpark mittlerweile zu 40 Prozent aus alternativen Antriebsformen besteht.Damit schreitet die Umstellung des Fuhrparks auf alternative Antriebsformen voran. Neben den drei E-Golf stehen bereits seit 2015 zwei rein elektrische Renault Zoe und darüber hinaus drei Hybrid-Fahrzeuge im Jahresleasing zur Verfügung, darunter der 7er-BMW des Landrats. Nach wie vor werden auch zwei Erdgasfahrzeuge eingesetzt. Die E-Fahrzeuge seien im allgemeinen Fuhrpark eingesetzt und könnten von allen Bediensteten für dienstliche Fahrten reserviert werden. "Nach einer Einweisung durch den Fahrdienst sind alle Fahrer sehr begeistert von den Fahrzeugen und alle E-Fahrzeuge werden sehr gerne genutzt", so die Mitteilung. Die Entriegelung der Ladeeinrichtung und das Fahren mit Automatik-Fahrzeugen seien niedrige Hürden, die gerne überwunden würden. Die Präsentation der Fahrzeuge erfolge etwas verspätet, denn sie sollte mittels Gestaltung öffentlichkeitswirksam erfolgen.