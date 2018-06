Elektrische Nutzfahrzeuge für Kommunen und Unternehmen vorgestellt

Oberbürgermeister zu Besuch



In Kooperation mit dem Landratsamt Forchheim und der Regierung Oberfranken fand am Montag bei den Stadtwerken Forchheim die Veranstaltung "Elektrische Kommunal- und Nutzfahrzeuge " statt.Die Stadtwerke und das Landratsamt Forchheim informierten die Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Oberfranken sowie Unternehmen über Elektromobilität im kommunalen und unternehmerischen Kontext, teilt Nicole Dutschmann, Leiterin Marketing und PR der Stadtwerke Forchheim in einer Pressemittelung mit. Darüber hinaus sei eine Auswahl an aktuellen Fahrzeugmodellen für die Verwaltung und den Bauhof im Innenhof der Stadtwerke präsentiert und zur Probefahrt angeboten worden. Für die Stadtwerke Forchheim spiele das Thema Elektromobilität und die Frage nach neuen emissionsfreieren Lösungen seit über zehn Jahren eine große Rolle, betont Dutschmann in der Pressemitteilung. Angefangen habe dies bei den Erdgasfahrzeugen und das habe sich im Bereich E-Ladelösungen fortgesetzt. Die neueste Säule, eingebunden in den Ladeverbund+, steht am Wildpark Hundshaupten . "Angefangen haben wir wie ,Jugend forscht', doch die neuesten Marktentwicklungen zeigen uns, dass wir richtig handeln und unser Geschäftsfeld E-Mobilität sukzessive ausbauen", unterstreicht Herr Reinhold Müller , Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim, die wichtige Aufgabe eines regionalen Energiedienstleisters. Dirk Samel, stellvertretender Leiter Vertrieb der Stadtwerke Forchheim, informierte im Vortragsteil über die derzeitigen E-Ladelösungen und deren Installationsvarianten vor Ort."Emissionsfreiheit und Klimaschutz stellt eine zentrale Aufgabe dar, die es gilt im kommunalen und Unternehmensbereich anzugehen," erläuterte Landrat Hermann Ulm ( CSU ) die Notwendigkeit dieser Veranstaltung. "Da dies nicht von heute auf morgen geht, sehen wir es als unsere Aufgabe, gemeinsam mit der Regierung Oberfranken, die Kommunen und Unternehmen über Ökostrom-Tarife, Eigenstromerzeugung sowie geeignete Fahrzeugmodelle zu informieren", fügt Dominik Bigge, Klimaschutz-Manager des Landratsamts Forchheim, an.Ausgestellte Fahrzeuge zeigten den Gästen die Vielfalt der Elektrofahrzeuge.