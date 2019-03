Das BBV-Bildungswerk Bad Kissingen bietet einen Kurs "Cupcake Date - vollendete Eleganz in Törtchenform" am Dienstag, 9. April, im Kindergarten in Großwenkheim an. Die Referentin ist Mareike Voll aus Waldfenster. Die Anmeldungen zum Kurs nehmen in Großwenkheim Meta Pfennig, Tel. 09766/720 und Silvia Mohr, Tel. 09766/548, in Kleinwenkheim Ursula Fiedler, Tel. 09766/742 und in Seubrigshausen Martina Appel, Tel. 09766/1331, entgegen. sek