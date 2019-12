"Elefantenfuß" demoliert Auto

Ein Autofahrer aus Österreich hat mit seinem Firmenwagen am Mittwochmorgen kurz vor der Abzweigung Kraisdorf in Fahrtrichtung Ebern einen "Elefantenfuß" überfahren. Dabei wurde der Unterboden des Autos beschädigt. Der "Elefantenfuß" ist ein Stützelement eines Lkw. Möglicherweise fiel der "Fuß" während der Fahrt von einem Lastwagen. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Der Sachschaden am Pkw des Österreichers beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei Ebern bittet um Hinweise auf den Lastwagen, Ruf 09531/9240.