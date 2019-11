Eklat bei der Teilnehmergesellschaft

Zur Neuwahl des Vorstands der Teilnehmergesellschaft Modschiedel hatte der Vorsitzende Siegfried Käb-Bornschlegel eingeladen. Leider konnte er teilnehmen, weshalb Martin Pfister, Vorsitzender der Teilnehmergesellschaft Weiden-Fesselsdorf und Claudia Stich vom Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken eingesprungen waren.

Festgestellt wurde, dass seit der letzten Teilnehmerversammlung sechs Vorstandssitzungen abgehalten worden sind, darunter auch ein "zweiter Grüntermin". Und bereits hier regte sich zum ersten Mal Unmut bei den Versammlungsteilnehmern, die angaben, nicht ausreichend informiert worden zu sein. Auch sei die Einladungsfrist für die Versammlung nicht in Ordnung gewesen. Claudia Stich meinte, dass auswärtige Teilnehmer nicht zwingend eingeladen werden müssen.

Ein Lerchenstreifen sei neun statt drei Meter, erklärten verärgert Versammlungsteilnehmer. Dazu konnte Martin Pfister erklären, dass es bei Verfahren durchaus üblich sei, Änderungen gegenüber den bisherigen Planungen mit den jeweiligen Eigentümern abzusprechen.

Hauptgrund seien jedoch die Überlegungen und das Einbringen von Ämtern der öffentlichen Belange. Zuständige Behörden können dazu sogar verpflichten. Und damit wurde die Verärgerung vieler Versammlungsteilnehmer weiter gesteigert. Wenn bei Wegen und Straßenbauten, bzw. beim Bau einer Umgehung genauso verfahren würde, stehe der Einzelne schlechter da als vor dem Verfahren.

Leider konnte Martin Pfister keine weiteren Auskünfte geben, da nur Siegfried Käb-Bornkessel mit dem Verfahren vertraut sei, und verwies auf die Protokolle. Damit gaben sich die meisten nicht zufrieden. "Es werden Wege gebaut, die keine Sau braucht", "So kann es nicht weitergehen", "Beenden wir doch die heutige Versammlung, wir kommen so nicht weiter" "Wenn das so ist, legen wir doch die Flurbereinigung auf unbestimmte Zeit still", war zu hören.

Auch der Vorstand, der die Beschlüsse mitgetragen hatte, wurde dafür stark kritisiert. Dies ließ Vorstandsmitglied Alfred Herold nicht auf sich sitzen. "Ich habe bereits bei Sitzungen erklärt, dass solche Entscheidungen zu massiven Schwierigkeiten führen werden."

Jürgen Kreuzer stellte dann den Antrag, unter diesen Umständen die Neuwahlen zu vertagen. Dafür wurde schriftlich abgestimmt. Von den 28 erschienenen Teilnehmern votierten 17 dafür, an diesem Abend nicht zu wählen.

Claudia Stich beendetet mit diesem Wahlergebnis die Teilnehmerversammlung.

Roland Dietz