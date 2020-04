Eiszeit in Corona-Zeiten

"Was ist denn da los?", hat sich auf den ersten Blick wohl jeder gefragt, der am Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein auf einen Menschenauflauf in der Hauptstraße und am Marktplatz stieß. Vor den beiden Eisdielen hatten sich lange Schlangen gebildet - und die sehen mit Einhaltung des Sicherheitsabstands in Corona-Zeiten etwas anders aus. Foto: Dorsch