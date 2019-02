Eisplatten kommen Forchheimer entgegen

Die elektronische Zusatzausstattung hat einem Autofahrer aus dem Kreis Forchheim größeren Ärger erspart. Am Montagvormittag war der 39-jährige Arbeiter mit seinem Volvo auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen Frauenaurach und Erlangen-West fielen plötzlich große Eisplatten vom Dach eines Sattelzuges direkt vor ihm auf die Fahrbahn. Die Platten waren so groß, dass das Notbremssystem des Autos eine Vollbremsung einleitete. Der Fahrer erschrak zwar gehörig, aber seinem Auto blieben Schäden durch den prasselnden Eisplattenregen erspart. Auch ohne Sachschaden musste der polnische Kraftfahrer laut Bericht der Verkehrspolizei Erlangen eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgeldes bezahlen und sein Dach vollständig abkehren, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte.