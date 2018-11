Eislaufen am Marktplatz

Am heutigen Freitag, 23. November, startet "Erlangen on Ice", das Eislaufvergnügen auf dem Marktplatz. Bis Sonntag, 6. Januar, gibt es auf der rund 420 Quadratmeter großen Lauffläche eiskalten Schlittschuhspaß. Interessierte Schulklassen können sich beim städtischen Sportamt in der Zeit von 8 bis 13 Uhr Eiszeiten reservieren. Ab 14 Uhr ist dann die Fläche für Gäste und Besucher geöffnet. red