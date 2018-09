Eishalle geöffnet

Die Eishalle in Bad Kissingen öffnet am Samstag 15. September, zum ersten Mal. Die öffentlichen Eislaufzeiten sind von 11 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr. Am Sonntag findet von 12.15 bis 13.30 Uhr ein öffentliches Kindertraining statt. Ab dem 18. September sind die öffentlichen Eislaufzeiten dann immer dienstags bis freitags von 14.30 bis 16.30 Uhr. Die Zeiten für samstags und sonntags stehen im Internet und an einem Aushang in der Eishalle. red