"Eiserne" im Hause Dupke

Das Fest der eisernen Hochzeit konnte dieser Tage das Ehepaar Rudolf und Erna Dupke, geborene Stöcker, in der Jahnstraße feiern. Der Jubelbräutigam ist im schlesischen Lindenkranz geboren und kam nach dem Krieg in den Wirsberger Ortsteil Sessenreuth, wo seine Eltern eine kleine Landwirtschaft gepachtet hatten.

Die Jubelbraut stammt aus dem benachbarten Wirsberg. Kennengelernt haben sich Rudolf und Erna Dupke auf dem Tanz, wie es zur damaligen Zeit einfach üblich war. Der heute 92-jährige Rudolf Dupke fand 1958 bei der früheren Bahnmeisterei Neuenmarkt-Wirsberg eine Arbeit, er leistete der Deutschen Bundesbahn bis zur Verrentung treue Dienste.

Erna Dupke arbeitete als junges Mädchen zunächst in der Küche und im täglichen Betrieb der Privatklinik "Adlerhütte", später war sie in der früheren Werkküche am Bahnhof Neuenmarkt-Wirsberg eine gefragte und beliebte Hilfe. Eine schwere Krankheit hat Erna Dupke mit ihren nunmehr 83 Jahren relativ gut gemeistert, auch wenn sie heute auf die Hilfe und Pflege der Diakoniestation Neuenmarkt-Wirsberg angewiesen ist.

Dankbar ist das Jubelpaar für die tägliche Hilfe seines Sohnes Walter, der mit im Haus wohnt, das sich seine Eltern 1963 erbaut hatten. Die Glückwünsche der Gemeinde Neuenmarkt übermittelte Bürgermeister Siegfried Decker, für den Landkreis gratulierte stellvertretender Landrat Dieter Schaar auf das Herzlichste. Werner Reißaus