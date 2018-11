Eiserne Hochzeit von Erna und Alfred Zinke

Wovon wohl jedes glückliche Ehepaar träumt, zusammen alt zu werden und sich noch selbst zu haben: Dieses Glück haben Erna und Alfred Zinke aus Forchheim. Jetzt feierten die beiden mit ihrer Familie ihre eiserne Hochzeit.

Seit 65 Jahren sind die Zinkes, die drei Kinder und drei Enkelkinder und ein Leben voller gemeinsamer Erinnerungen haben, verheiratet. Mit einem Dankgottesdienst in St. Anna, den Pater Richard Brütting (SDB) hielt, ließen sie ihren Jubeltag beginnen. Für sie wurde das Wunschlied "Ave Maria" gespielt.

Eine besondere Freude bereitete ihnen auch der Besuch von Vizelandrat Edgar Büttner (SPD) und Bürgermeister Franz Streit (CSU), die für den Landkreis und Stadt Forchheim gratulierten.

Beim Tanz in Dinkelsbühl

Bei einer Tanzveranstaltung in Dinkelsbühl lernten sich Erna (heute 89) und Alfred (96) 1952 kennen. Aus einem Tanz entwickelte sich Sympathie und eine Liebe fürs Leben. Im November 1953 gaben sie sich ebenfalls in Dinkelsbühl ihr Ja-Wort.

Erna und Alfred Zinke wurden im Sudetenland geboren. Dort erlebten beide eine unbeschwerte Kinder- und Jugendzeit. Alfred schlug die Laufbahn im gehobenen Finanzdienst ein. Erna, die gerne einen Beruf erlernt hätte, wurde während der Kriegszeit zur Zwangsarbeit in Böhmen abgeordnet. Dann kam das Jahr 1946.

Während Alfred Zinke nach dem Kriegsdienst als Funker in amerikanische Kriegsgefangenschaft kam und in seine Heimat nicht wieder zurückkehrte, musste Erna wie so viele ihrer Generation ihre Heimat verlassen. Eine neue Bleibe fanden beide in Dinkelsbühl, später in Forchheim, wo bereits die Eltern von Alfred lebten.

1955 bauten sie ein Haus in der Ludwigstraße, 20 Jahre später ein weiteres eine Straße weiter, wo sie heute noch wohnen. Das Ehepaar hatte bald berufliche Erfolge. Alfred Zinke als Finanzoberamtsrat beim Finanzamt Forchheim, wo er bis zu seiner Pensionierung tätig war. Erna, die eine Ausbildung zur Kinderpflegerin absolvierte, arbeitete über 20 Jahre im Kindergarten St. Anna.

Alfred Zinke gehörte von 1960 bis 1968 dem Forchheimer Stadtrat an, wirkte lange Jahre im St.-Anna-Pfarrgemeinderat mit und zum Braunauer Heimatverein gehören beide Zinkes.

Langeweile kennt das rüstige Paar nicht. Es versorgt sich rundum selbst und hat ein tägliches Programm, das es gemeinsam bewältigt. Um geistig fit zu bleiben, frischt Erna ihre Englischkenntnisse auf und sitzt oft am Computer. Ihr gemeinsamer Wunsch: Dass ihre "eiserne" Zeit noch lange so weitergehen möge.