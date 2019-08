Eiserne Hochzeit im Hause Ramming: Bei der Damenwahl hat es gefunkt

Gesucht, gefunden und 65 Jahre zusammen geblieben. Jetzt feierten Erika und Andreas Ramming Eiserne Hochzeit.

Beide können sich noch genau an das erste Treffen erinnern. Es war am Rosenmontag 1953 auf dem Tanzboden beim "Post-Hans" in Kupferberg. Sie war 18, er 20 Jahre alt. Bei der Damenwahl hat es dann gefunkt. "Sie holte mich zum Tanzen und ließ mich nicht mehr los", erzählt der Jubilar mit einem Lächeln. "Aber mir hat sie auch gefallen", gibt er augenzwinkernd zu. Damit begann eine Liebe, die heute noch hält.

Nach eineinhalb Jahren des Kennenlernens läuteten die Hochzeitsglocken der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Ludwigschorgast. Zugleich blickten seine Eltern auf 25 Ehejahre zurück. Damals war noch eine andere Zeit. Im Hause Ramming, in dem das Jubelpaar noch heute wohnt, wurden Zimmer ausgeräumt und die Hochzeit daheim ausgiebig gefeiert. "Mit 60 Gästen bis früh um sechs Uhr", bleibt Erika unvergessen.

Der Ehemann hat Schneider gelernt, war später als Zugführer bei der Bahn auf den Gleisen in Nordbayern unterwegs. 45 Jahre lang arbeitete Erika Ramming, die in Kupferberg aufgewachsen ist, als Lebensmittelverkäuferin. Trotzdem fand sie immer wieder Zeit für die Dorfgemeinschaft. Oft stand sie bei Festen am Grill oder half beim Kirchenputz.

Zur Familie gehören zwei Kinder - Winfried und Ingrid - sowie vier Enkel und sechs Urenkel. Die Rammings hatten Zeit ihres Lebens zwei gemeinsame Hobbys: Reisen und Tanzen. Das Reisen blieb, das Tanzen weniger. "Das Alter sorgt für die eine oder andere Einschränkung", erklärt die 84-jährige Jubelbraut.

Andi hat es gerne, dass seine Frau alles richtet und schlichtet, während sie die hilfsbereite und gutmütige Art ihres Mannes schätzt. "Und ich brauche ihn zum Fahren", sagt seine bessere Hälfte. Beide haben immer ein bewusstes Miteinander gepflegt. Noch heute meistern sie den Alltag gemeinsam. Das sei wohl ein Grund dafür, dass ihre Ehe über so viele Jahrzehnte hinweg so gut funktioniert, meinen sie.

Schon als junger Mann hatte Andreas Ramming eine feste Bindung zur Pfarrgemeinde, war fünf Jahre Mesner und vertritt seinen Nachfolger Roland Konrad bei dessen Verhinderung. Daneben war er Vorbeter mit Leib und Seele. Seit 1993 bis zur Fronleichnamsprozession dieses Jahres. Seine markante Stimme war allen Ludwigschorgastern vertraut. "Einmal muss Schluss sein", sagt er.

Stellvertretender Bürgermeister Thorsten Schwieder überbrachte nicht nur die Glückwünsche der Gemeinde, sondern auch ein Schreiben und ein Geschenk von Ministerpräsident Markus Söder. Außerdem gratulierten die stellvertretende Landrätin Christina Flauder, Maria Kienzle (Pfarrgemeinderat), Michael Rief (Kirchenrat), Klaus Götz und Werner Rödel (Gartenbauverein), Marianne Vogler und Maria Kolb (FC), Marco Heuschmann (Musikverein) sowie Alfred Schreier und Ottmar Neff (Feuerwehr). Am Abend erfreuten die Musiker das Jubelpaar mit einem Ständchen. Tobias Braunersreuther