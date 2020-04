Eiserne Hochzeit im Hause Grüner

36 Jahre lang waren sie ein Teil des Hirschaider Geschäftslebens und bekannt wie die sprichwörtlichen "bunten Hunde": Maria und Armin Grüner, die in der Nürnberger Straße ein Textilgeschäft führten. Von 1957 bis 1993 kleideten sie die Hirschaider von Kopf bis Fuß ein. Dass es sie in die Marktgemeinde führte, war den günstig gelegenen Geschäftsräumen geschuldet, denn gebürtige Hirschaider sind die beiden nicht. Heute feiert das Paar seine Eisermne Hochzeit.

Armin aus der Wunderburg in Bamberg und Maria aus Pfaffendorf (Gemeinde Stadelhofen) lernten sich 1953 beim Tanzen in Burgellern, also gewissermaßen in der Mitte der beiden Wohnorte, kennen.

Zwei Jahre später fand die Hochzeit statt und noch einmal zwei Jahre später eröffneten der gelernte Kaufmann und seine Frau das Textilgeschäft in Hirschaid. In der Marktgemeinde leben sie bis heute und erfreuen sich an ihren drei Kindern, drei Enkelkindern und zwei Urenkeln. red