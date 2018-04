Eiserne Hochzeit im Hause Brixius in Hetzles

Paare, die seit 65 Jahren verheiratet sind, feiern eiserne Hochzeit, ein Jubiläum, das sehr selten ist. Dieses Fest feierten Herbert und Christa Brixius, geborene Voß, aus Hetzles. Gerne erinnern sie sich zurück an die Zeit, als sie sich kennenlernten, und an die vielen gemeinsamen, ereignisreichen Jahre, die sie zusammengeschweißt haben.

Vor 70 Jahren - sie war gerade 14 und ihr Herbert 18 Jahre jung - lernten sie sich in ihrem Heimatdorf Bildstock im Saarland bei der Kirchweih kennen, als kleine freche Buben mit Platzpatronen auf die neuen Nylonstrümpfe von ihr und ihrer Cousine zielten. "Herbert verjagte sie und damit war er mein Held, der mir sehr imponierte", erzählt die Jubelbraut. Nach fünf Jahren heirateten sie.

Herbert Brixius hatte inzwischen sein Studium als Ingenieur abgeschlossen und eine Anstellung bei Siemens Saarbrücken bekommen. Er war im Starkstromanlagenbau weltweit tätig. 1961 zogen sie nach Düsseldorf, da ihr Mann in der Siemens-Niederlassung arbeitete. 1967 folgte der Umzug nach Erlangen.

Inzwischen vergrößerte sich die Familie mit zwei Söhnen, Eckbert und Wolfgang. Die Sehnsucht nach einem eigenen Haus mit Garten und Hund sei immer größer geworden, sagt Christa Brixius. Ein geeignetes Baugrundstück fand sie in Hetzles. Das Haus wurde nach eigenen Vorstellungen verwirklicht. Während ihr Mann in den verschiedensten Ländern dienstlich unterwegs war, kümmerte sie sich um Haus und Familie sowie den Hund, einen Dobermann, der die Familie 16 Jahre lang als treuer Begleiter erfreute.

Seit 36 Jahren leben sie in Hetzles. Ihre beiden Söhne leben ebenfalls hier: Während ihr erster Sohn Eckbert mit seiner Familie im Elternhaus ist, wohnt Wolfgang mit seiner Familie in Neunkirchen. Vier Enkel und eine Urenkelin hat das Jubelpaar.



Glückwünsche von Söder

Monatelange Urlaube mit dem Wohnwagen machen beide nach 60 Jahren nun nicht mehr. "Dafür laufe ich täglich meine Rundtour auf den Hetzles und über die Waldschänke wieder zurück", sagt Herbert, während seine Frau dem Landrat Hermann Ulm (CSU) und dem stellvertretenden Bürgermeister Georg Regenfus (BB) Aquarellbilder zeigt, die sie malt. Auch der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wünschte mit einem Glückwunschschreiben alles Gute.