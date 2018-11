Eiserne Hochzeit gefeiert

Eiserne Hochzeit und damit ihr 65. Ehejubiläum feierten Adelheid und Franz Schwarzmann in Pettstadt. Zunächst war Franz Schwarzmann Landwirt und anschließend KIF-Arbeiter in der früheren Stuhlfabrik in Pettstadt. Seine Frau Adelheid Schwarzmann hat in Köln bei Klosterschwestern im Haushalt gelernt.

Die Mutter von Franz Schwarzmann ist früh verstorben, er war gerade 18 Jahre alt. Adelheid Schwarzmann hat in seinem Elternhaus dann den Haushalt geführt. Beim gemeinsamen Kartoffellesen hat er ihr dann den Heiratsantrag gemacht.

Aus der Ehe gingen eine Tochter und vier Söhne hervor. Das Ehepaar freut sich über acht Enkel und vier Urenkel.

Franz Schwarzmann ist sehr rüstig und arbeitet noch gerne im Garten, außerdem singt er heute noch aktiv im Männerchor. Seine Frau Adelheid führt noch selbstständig den Haushalt. Dem Jubelpaar gratulierten Bürgermeister Jochen Hack und Stellvertretender Landrat Johann Pfister. red