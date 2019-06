Eiserne Hochzeit bei den Jankowskis

Nicht vielen ist es vergönnt, ein Leben 65 Jahre miteinander verbringen zu können. Hildegard und Gerhard Jankowski aus Eichelberg feierten bei guter Gesundheit am Freitag ihre eiserne Hochzeit.

Die Jubilarin ist eine geborene Elflein und stammt aus dem heutigen Eberner Stadtteil Eichelberg. Ihr Mann wurde in Daber bei Stettin geboren. Kennengelernt hat sich das Jubelpaar in Rentweinsdorf.

"Na, früher war es halt so, dass man sich auf dem Tanzboden kennengelernt hat", sagt Gerhard Jankowski und blickt seine Frau Hildegard an, die zustimmend nickt. Sie war zeitlebens in der Landwirtschaft beschäftigt, pflegte ihren Garten und das Haus und zog die Kinder groß. "Ich habe 32 Jahre im Bürgerwald gearbeitet, der ist ja quasi vor meiner Haustür", sagt Gerhard Jankowski, der ganz offensichtlich in dieser Arbeit seine Erfüllung fand. Wegen eines schweren Unfalls, den er bei der Holzarbeit erlitt, musste er seinen Beruf frühzeitig aufgeben.

Die Jubilare haben vier Kinder, acht Enkel und sieben Urenkel. "Wir haben früher halt unsere Arbeit gemacht und waren mit unserem Leben eigentlich zufrieden", erklären beide. Als die Gemeinde Eichelberg noch selbstständig war, war der heute 87-jährige Gerhard Jankowski, dessen Hut sein Markenzeichen ist, im Gemeinderat. "Täglich ein Kornschnäpsla hält mich gesund, aber das müssen Sie nicht schreiben", sagt der Jubilar - um fortzufahren: "Aber mir ist es eigentlich egal."

Hildegard Jankowski, 84 Jahre, ist Mitglied im Obst- und Gartenbauverein und geht mitunter noch zum "Plauderstündla" in den Nachbarort Heubach.

"Wer ist denn eigentlich der Landrat?", fragt Gerhard Jankowski, obwohl der Wilhelm Schneider schon gratuliert hatte und am Tisch saß. Als er hörte, dass der Landrat doch fast täglich in der Zeitung zu sehen ist, sagt Gerhard entschuldigend: "Na ja, ich lese halt meistens nur den Sport."

Der Landrat und Bürgermeister Jürgen Hennemann waren gekommen, um dem Jubelpaar zu gratulieren. Neben Präsenten gab es vom Landrat einen Brief des Bundespräsidenten und vom Bürgermeister einen des Bayeri-schen Ministerpräsidenten, die den "Eisernen Hochzeitern" auf diesem Weg gratulierten. hw