Eisenverhüttung in der nördlichen Frankenalb

Das Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) lädt am Freitag, 21. September, um 19.30 Uhr zu einem Vortrag ins Stadtmuseum (Kirchgasse 14) ein. Der Archäologe Michael Lebsak aus Nürnberg wird über Eisenverhüttung auf der nördlichen Frankenalb im Frühmittelalter referieren. Steiermark, Lahn-Dill-Gebiet oder auch die Oberpfalz - das sind Regionen, die viele Menschen mit dem historischen Abbau und der Verhüttung von Eisenerz in Verbindung bringen. Doch auch der Jura, die nördliche Frankenalb, ist eine einstige Bergbaulandschaft. Welche wirtschaftliche und strategische Rolle spielte dieser Raum in der Frühgeschichte? Welchen Einfluss besaßen Erz und Eisen auf Fortschritt, Entwicklung und Konsolidierung politischer Macht im Frühmittelalter, vor allem in karolingischer Zeit? Zur Klärung dieser Fragestellungen werden vor allem (montan) archäologische, namenkundliche und historische Quellen herangezogen und besprochen. Der Eintritt ist frei. Alle Interessenten sind willkommen. red