Eisentraut betreut den Landkreis

Der Landkreis Haßberge hat seit dem 1. Januar 2019 einen neuen Ansprechpartner am Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken.

Jürgen Eisentraut ist der neue Abteilungsleiter Land- und Dorfentwicklung an der Würzburger Behörde, wie das Amt mitteilte. Der bisherige Abteilungsleiter Peter Kraus übernimmt nach neunjähriger Zuständigkeit für den Kreis Haßberge die Abteilung Fachliche Dienste. In Begleitung des Behördenleiters Ottmar Porzelt und seines Vorgängers stellte sich Eisentraut bei Landrat Wilhelm Schneider vor.

Der Landrat dankte Kraus für seinen engagierten Einsatz und freute sich auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem neuen Abteilungsleiter Jürgen Eisentraut. In der Arbeit des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken sieht der Landrat einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und nachhaltigen Entwicklung der Region und der Gemeinden im Landkreis Haßberge.

Zahlreiche Verfahren im Kreis

Das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken betreut nach eigenen Angaben im Landkreis Haßberge aktuell 22 Bodenordnungsverfahren in der Flur. In 28 Dorferneuerungsverfahren mit 45 Ortschaften unterstützt die Behörde die Gemeinden dabei, ihre Dörfer attraktiv und lebenswert zu erhalten und zu gestalten. Zusätzlich werden derzeit in 13 Gemeinden im Landkreis Einzelvorhaben zur Dorferneuerung umgesetzt.

Darüber hinaus begleitet das Amt die kommunalen Allianzen "Baunach-Allianz", "Hofheimer Land", "Lebensregion plus" (südlicher Kreis Haßberge) und "Main und Haßberge", die im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILEK) gemeindeübergreifend gemeinsame Lösungen zu aktuellen ökonomischen, ökologischen oder sozialen Anforderungen erarbeiten. red