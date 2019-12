Eisenstangen zerstören Frontscheibe

Einem Omnibus, der am Dienstag gegen 9.20 Uhr die Haundorfer Straße befuhr, kam ein weißer Kastenwagen mit an den Seiten herausragenden Eisenstangen entgegen. Die Stangen trafen die Frontscheibe des Busses, welche dadurch kaputt ging. Das unfallverursachende, weiße Fahrzeug, das mit zwei männlichen Personen in weißer Arbeitskleidung besetzt war, entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Herzogenaurach fragt: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den unfallbeteiligten Kastenwagen geben?