Eisenreich gegen Cybercrime

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) war gestern in Bamberg beim Staatsempfang zu Gast, der anlässlich der 71. Jahrestagung der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts, des Bayerischen Obersten Landesgerichts und des Bundesgerichtshofs stattfand. In einem Grußwort betonte Eisenreich laut einer Pressemitteilung seines Ministeriums: "Ein starker Rechtsstaat braucht eine starke Justiz. Wir haben eine starke Justiz. Und das soll so bleiben." Weil die Welt von morgen digital wird, hält Eisenreich eine "effektive Bekämpfung von Cybercrime" für ein zentrales Thema. "Ich habe deswegen im April dem Bundesrat einen Gesetzesantrag zur Verbesserung der Bekämpfung von Cyberkriminalität vorgelegt", warb Minister Eisenreich für seinen Vorschlag, der unter anderem vorsieht, die Strafrahmen bei Datendelikten anzuheben und digitale Ermittlungsbefugnisse zu schaffen.

Die Jahrestagung findet auf Einladung des Präsidenten des OLG Bamberg, Clemens Lückemann, von Montag bis zum heutigen Mittwoch in Bamberg statt. Die 26 Präsidenten der obersten ordentlichen Gerichte Deutschlands beraten über aktuelle rechtspolitische Fragen und Themen der Gerichtspraxis. red