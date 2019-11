Eisenbahner treffen sich zu Weihnachtsfeier

Zur Weihnachtsfeier des Bahn-Sozialwerkes Kronach am Mittwoch, 4. Dezember um 15 Uhr ergeht Einladung. Außenstellenleiterin Nicole Viering wird im Jugendheim der Herz-Jesu-Pfarrei Pressig auch Termine 2020 bekanntgeben. Sie weist bereits auf den Preisschafkopf am Samstag, 14. März, ab 18 Uhr im Gasthaus "Frische Quelle" in Kronach hin. Das ist diesmal ein besonderer Preisschafkopf, da die Veranstaltung zum 30. Mal stattfindet und zwar traditionell im Gasthaus "Frische Quelle". Seit diesem Jahr lautet übrigens die offizielle Bezeichnung des Bahn Sozialwerks "Stiftungsfamilie BSW & EWH (Eisenbahn Waisenhort). Die Leistungen richten sich an Beschäftigte im Bahnbereich und deren Familien. Die Weihnachtsfeier wirdEntertainer Georg Horn aus Teuschnitz begleiten. eh