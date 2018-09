Eisenbahn und Erdgeschichte

Mit einer industriegeschichtlichen Besonderheit beschäftigt sich eine Führung des Geopark Bayern-Böhmen anlässlich des bundesweiten "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 9. September.

Die 1848 erbaute Eisenbahnstrecke der "Schiefen Ebene" überwindet den steilen Anstieg zur Münchberger Hochebene und wird als Meisterstück der Ingenieurskunst gesehen. Auf die Erdgeschichte des Gebietes und die Geschichte hinter der technischen Entwicklung wird Geoparkranger Gert Hartmann eingehen.

Treffpunkt zu der Veranstaltung in Kooperation mit dem Deutschen Dampflok-Museum Neuenmarkt ist um 14 Uhr am Dorfweiher in Köslar bei Bad Berneck.

Die Exkursion dauert rund dreieinhalb Stunden, eine Gebühr wird erhoben. Weitere Informationen bei der Geschäftsstelle des Geoparks unter der Telefonnummer 09602/9398166 oder im Internet unter www.geopark-bayern.de. red