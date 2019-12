Am 1. Weihnachtsfeiertag, Donnerstag, 25. Dezember, findet von 20.30 bis 2 Uhr im Bocksbeutelkeller Hammelburg die legendäre Eisdielen Revival Discoparty statt. Mit von der Partie sind die von damals angesagten DJ'S der Eisdiele. Die Tickets sind auf 199 Stück limitiert. Ticketvorverkauf in der Vinothek des Winzerkeller's in Hammelburg, Öffnungszeiten Montag-Freitag von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstag von 9.30 bis 14 Uhr, Tel.: 09732/3570. sek