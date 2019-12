Eisbrocken landen auf fahrendem Auto

Die zunehmend winterlichen Witterungsverhältnisse führten am Montagmorgen zum ersten gemeldeten "Eisplattenunfall" dieses Winters im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Bamberg. Vom Dach des Planenaufbaus eines Lkw-Anhängers löste sich kurz vor der Ausfahrt Viereth der A 70 bei Außentemperaturen im Minusbereich eine größere Eisplatte und zerbrach noch in der Luft. Die herabfallenden Eisbrocken krachten gegen eines nachfolgenden VW. Der 50-jährige Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, blieb aber unverletzt. Der Schaden an seinem Pkw wird auf 1000 Euro geschätzt. pol