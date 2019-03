Eisbrocken heruntergefallen

Eine 43-Jährige fuhr am Montag kurz vor 7 Uhr mit ihrem VW Caddy an der Auffahrt Kösten auf die A73 in Richtung Bamberg auf. Vor ihr fuhr ein Lkw, von dem mehrere Eisplatten herunterfielen. Eine größere Platte traf dabei die Windschutzscheibe des Caddy, so dass ein Schaden von etwa 300 Euro entstand. Über das Kennzeichen des Lkw konnte die Halterfirma schnell ermittelt werden. pol