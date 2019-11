Das Chormusical "Martin Luther King" wird am 14. und 15. März 2020 in Bayreuth aufgeführt. Das ist noch lange hin, betrifft aber auch Coburg: Herzstück der Aufführung mit Musical-Solisten und Big Band ist nämlich der große Chor mit insgesamt 1200 Laien-Sängern, unter anderem auch aus Coburg. Rund 200 von ihnen kommen am Sonntag, 10. November, von 11.30 bis 17.30 Uhr zur sogenannten Einzelsängerprobe mit Arno Seifert ins Haus Contakt. red