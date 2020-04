Einzeln strampeln aber miteinander Umwelt-Kilometer sammeln

Aufgrund der aktuellen Coronakrise sind die geplanten Touren der Radfahrsaison 2020 abgesagt. Alternativ steht es aber jedem frei, selbst zu radeln. So beteiligt sich der Landkreis Bamberg vom 15 Juni bis 5. Juli am bundesweiten Wettbewerb "Stadtradeln". Ziel ist es, möglichst viele Fahrradkilometer beruflich wie privat für den Klimaschutz zu sammeln. Die "Radfahrfreunde" Kleinbuchfeld, Schneid, Rothensand haben sich dazu bereits angemeldet. Jeder fährt für sich, doch in der Wertung werden die Kilometer der Teilnehmer addiert.

Vorsitzender Helmut Kupfer erklärt: "Radeln ist gesund und gut für die Umwelt. Beim Radeln lassen sich Sport, Natureindrücke und Klimaschutz perfekt verbinde". Vereine, Gruppierungen und Organisationen können sich als eigene Teams noch registrieren lassen.