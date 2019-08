Einzelkämpfer gesucht

Das "6. Treffen der Einzelkämpfer-Ausbilder" findet am 5. September ab 17.30 Uhr am Ausbildungszentrum Infanterie in Hammelburg statt. Aktive und ehemalige Ausbilder sind dazu herzlich eingeladen, teilt die Bundeswehr mit. "Wir wollen zu den aktuellen Entwicklungen in der Einzelkämpferausbildung informieren und die Kameradschaft pflegen", erklärt Stabsfeldwebel Andreas Mohr. Er ist als Inspektionsfeldwebel der V. Inspektion des Ausbildungszentrums Infanterie gemeinsam mit der XII. Inspektion der Gastgeber des Treffens.

"Bisher haben wir 110 Zusagen, allerdings konnten viele ehemalige Ausbilder nicht mehr kontaktiert werden. Ich würde mich freuen, von diesen mal wieder zu hören", ruft er die ehemaligen Ausbilderkameraden zur Verbindungsaufnahme auf.

Auf dem Programm stehen Vorträge zur aktuellen Ausbildung, eine Besichtigung des Einzelkämpfer-Außenlagers sowie ein Erfahrungsaustausch. Unterkünfte können bei Bedarf bereitgestellt werden. Anmeldungen nimmt Stabsfeldwebel Mohr unter Tel.: 09732/784 66 51 entgegen.

Der Einzelkämpferlehrgang ist einer der ältesten Lehrgänge der Bundeswehr. Er wurde lange Zeit an der Infanterieschule in Hammelburg und später an der Luftlandeschule in Altenstadt ausgebildet. Heute findet die Ausbildung wieder ausschließlich in Hammelburg in zwei Inspektionen des Ausbildungszentrums Infanterie statt. red