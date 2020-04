Einzelhandel präsentiert sich im Netz

Seit Montag dürfen in einem vorgegebenen Rahmen eine Reihe von Geschäften wieder ihre Pforten öffnen. Um dies zu unterstützen und die Kronacher Innenstadt wieder mit mehr Leben zu erfüllen, bereitet der Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach in Abstimmung mit den Vertretern des Kronacher Einzelhandels unter der Adresse www.kronach-city.de eine Online-Plattform vor, auf der sich baldmöglichst alle interessierten Kronacher Fachgeschäfte, Dienstleister und weitere Unternehmen, so auch Kronachs Bäckereien, Metzgereien und Handwerksbetriebe kostenfrei präsentieren können. Denn digitale Werbung ist in Corona-Zeiten ein quasi unverzichtbares Marketing-Instrument für den Verkauf geworden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Demnach gilt es, so Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann, den stationären Fachhandel sowie die Betriebe, die für die heimische Brot- und Wurstvielfalt oder Handwerksqualität stehen, mit zeitgemäßen Instrumenten auch von städtischer Seite aus zu stärken. Die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe und die nachhaltige und qualitätvolle Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Produkten, so Hofmann, seien schon jetzt von großer Bedeutung und würden es zukünftig noch mehr.

Anmeldeunterlagen finden sich auf der Website der Stadt (unter Aktuelles) oder können telefonisch bzw. per E-Mail beim Tourismus- und Veranstaltungsbetrieb der Stadt Kronach angefordert werden (Tel. 09261-97236, touristinfo@stadt-kronach.de. red