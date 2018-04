Einwohnerzahl ist leicht gefallen

Die Stadt Lichtenfels zählte am 1. April 20 344 Einwohner. Davon haben 1617 eine ausländische Staatsangehörigkeit. Im Vormonat waren 20 361Einwohner in Lichtenfels gemeldet. 10 110 Einwohner der Stadt Lichtenfels sind männlichen und 10 234 sind weiblichen Geschlechts. 10 330 Einwohner gehören der katholischen Konfession, 5719 Einwohner gehören der evangelischen Konfession und 4295 Einwohner gehören sonstiger bzw. keiner Religion an. 70 Personen sind im März zugezogen, verzogen sind 64. 57 Personen sind im Stadtgebiet umgezogen. 13 Kinder wurden geboren (zehn männlichen und drei weiblichen Geschlechts). 34 Personen sind verstorben (17 männlichen und 17 weiblichen Geschlechts). Die Ortsteilbewohner: Buch am Forst 538, Degendorf 28, Eichig 78, Isling 405, Klosterlangheim 388, Kösten 539, Köttel 88, Krappenroth 58, Lahm 102, Lichtenfels 11152, Mistelfeld 905, Mönchkröttendorf 132, Oberlangheim 242, Reundorf 578, Roth 463, Rothmannsthal 149, Schney 2315, Schönsreuth 164, Seubelsdorf 1091, Stetten 177, Tiefenroth 89, Trieb 570 und Weingarten 93. red