Die Stadt Forchheim teilt mit, dass das Einwohnermeldeamt in der Sattlertorstraße 5 am Montag, 23. September, geschlossen ist. Die EDV-Software des Amtes muss auf eine neue Version upgedatet werden. Ersatzweise für diese Schließung am Montag wird das Einwohnermeldeamt am Dienstag, 24. September, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr für die Bürger geöffnet sein. red