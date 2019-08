Einwohneramt samt Bürgerbüro geschlossen

Das gesamte Einwohneramt einschließlich des Bürgerbüros ist am Montag und Dienstag, 12. und 13. August, geschlossen. Zwei Software-Programme müssen aufgrund von hoher Dringlichkeit auf einen neuen Server umziehen. Während dieser beiden Tage sind die Programme für die Mitarbeiter nicht verfügbar, was bedeutet, dass kein Kundenverkehr abgewickelt werden kann. Im Rathaus wird an den beiden Tagen Personal anwesend sein, welches nachfragenden Bürgern Auskunft zur Schließung des Bürgerbüros geben soll, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. red