Einweihung in Wasmuthhausen

Am Sonntag, 5. Mai, wird in Wasmuthhausen groß gefeiert. Die Wasmuthhäuser weihen an dem Tag das mit viel Eigenleistung neu errichtete Fußballkleinfeld, den neuen Backofen und die neue Mehrzweckhalle am Feuerwehrhaus ein. Gegen 13 Uhr ist die offizielle Feier mit der Segnung vorgesehen, zu der als Ehrengast die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm ihr Kommen zugesagt hat. Auch Landrat Wilhelm Schneider, Landtagsabgeordneter Steffen Vogel und der Bürgermeister Wolfram Thein sind dabei. Ab 14 Uhr wollen dann die Urlesbacher Musikanten für Unterhaltung sorgen. red