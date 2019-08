Einweihung des neuen Gemeindehauses

Am Sonntag, 4. August, wird das neue Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Hammelburg eingeweiht. Die Feier beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St. Michaelskirche. Die Predigt hält Regionalbischöfin Gisela Bornowski. An der Orgel sitzt an diesem Tag Dekanatskantor Mark Genzel. Nach dem Gottesdienst, den Grußworten und der Segnung des neuen Gemeindehauses gibt es einen Sektempfang, zu dem alle Interessierten eingeladen sind. Bei dieser Gelegenheit können auch die neuen Räumlichkeiten im Martin-Luther-Haus angesehen werden. sek