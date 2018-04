Einweihung des neuen Dorfplatzes

Gleich doppelten Grund zum Feiern haben am Samstag, 21. April, die Bürger von Poppenlauer. Zum einen findet die zur Tradition gewordene, zentrale Veranstaltung zum Tag des Baumes 2018, die der Landkreis ausrichtet, heuer in Poppenlauer statt. Zum anderen wird zeitgleich der Dorfplatz in der Ludwigstraße offiziell eingeweiht, nachdem die Arbeiten fertiggestellt sind. Im Bereich des Dorfplatzes soll an diesem Tag ein Ginkgobaum gepflanzt werden. Beginn ist um 14 Uhr mit der Begrüßung durch Landrat Thomas Bold. Die Feier wird von der Volkstanzgruppe Maßbach unter Leitung von Bernd Schraut und des Kindergartens Poppenlauer (Leitung: Heike Neufang) gestaltet. Zur Unterhaltung spielt die Musikkapelle Poppenlauer. Die Segnung vollziehen Elfriede Schneider und Pastoralreferent Christoph Bärhausen. Im Anschluss an den offiziellen Teil ist Festbetrieb am Dorfplatz. Zudem besteht die Möglichkeit, die Sammlung des Heimatvereins im Heimatmuseum zu besuchen. red