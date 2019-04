Die Wasch- und Tankgemeinschaft lädt vom 3. bis 5. Mai zur Einweihung der Wasch- und Tankanlage ein. Der Freitag, 3. Mai, startet um 20 Uhr mit Stimmungsmusik der Blasmusik Stadelhofen. Am Samstag, 4. Mai, beginnen die Festlichkeiten um 19.30 Uhr mit einem Bieranstich. Es schließt sich Stimmungsmusik mit der Blasmusik Modschiedel an. Ein Festgottesdienst ist am Sonntag um 9 Uhr mit anschließenden Einweihung der Anlage und der Gemeinschaftshalle geplant. Ab 11.30 Uhr wird ein Mittagessen angeboten. Um 14 Uhr folgt ein Familiennachmittag mit Ausstellung diverser Handwerker und Firmen. Für die jungen Festbesucher steht eine Hüpfburg bereit. Ab 17 Uhr spielt Alleinunterhalterin Franziska. red