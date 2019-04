Einweihung am 25. Mai

Gut besucht war die Hauptversammlung der Feuerwehr Weidmes im neu errichteten Schulungsraum des Gerätehauses. "Wir haben gerne in 15 Einsätzen 286 Arbeitsstunden eingebracht", sagte Vorsitzender und Kommandant Christian Fittner. Er kündigte an, dass der Schulungsraum am Samstag, 25. Mai, um 15 Uhr offiziell wieder eingeweiht werden soll. Fittner bedankte sich bei allen für die erfahrene Unterstützung nach dem Brand.

Schriftführerin Carola Fittner verlas das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung. Durch vier Neueintritte ist die Mitgliederzahl auf 55 Personen angewachsen, davon sind 15 Aktive.

Christian Fittner ging auf das Mai-Grillen sowie die Teilnahme an der LQN-Feuerwehrwallfahrt nach Marienweiher, am Volkstrauertaggedenken sowie am Vereinsschießen des Schützenvereins Neufang ein.

Kassier Armin Schneider zeigte den Versammelten solide Finanzen auf und bedankte sich bei den Spendern für die Unterstützung.

Die Revisorinnen Astrid Schier und Stella Ganaki lobten seine tadellose Arbeit.

Als Kommandant berichtete Christian Fittner, dass die 15 Aktiven, darunter drei Frauen, zu drei technischen Hilfeleistungen ausrücken mussten. Hinzu seien acht örtliche Übungen gekommen. Er richtete ein Dankeschön an die Führungskräfte des Landkreises Kulmbach sowie an den Markt Grafengehaig für die großartige Unterstützung. Am 20. und 21. Juli soll laut Fittner das 130-jährige Bestehen der Weidmeser Wehr gebührend gefeiert werden.

"Meine Anerkennung, ihr habt sehr viel selbst gemacht und hier viel Eigenleistung reingesteckt. 286 Stunden sind nicht vom Tisch zu wischen", betonte Bürgermeister Werner Burger. Er sah in der Feuerwehr das Rückgrat des Grafengehaiger Ortsteils.

Beteiligen will sich die Feuerwehr auch an der Ausrichtung des Frankenwald-Wandermarathons am 4. Mai.

Kreisbrandmeister Yves Wächter würdigte, dass in der Weidmeser Wehr alles in Kollegialität und Kameradschaft erledigt wird. Auch er hatte lobende Worte dafür parat, dass die Truppe nach dem Brand jetzt alles wieder hergerichtet hat. Wächter ging zudem auf die Umrüstung der Alarmierung auf digital ein. Klaus-Peter Wulf