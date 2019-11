Eintrittsgeld wird gespendet

Am 17. November fand eine Typisierungsaktion für die an Leukämie erkrankte Liah aus Dreuschendorf statt. Die Veranstaltung wurde von der Gemeinde Buttenheim in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen durchgeführt. Sie fand in der Deichselbach-Schule in Buttenheim statt.

Wie der Vorstand des FSV Phönix Buttenheim meldet, hat sich der Sportverein einstimmig dazu entschlossen, neben der geleisteten Hilfe bei der Typisierungsaktion auch den Erlös aus dem Eintritt für die Heimspiele am morgigen Sonntag, 24. November, der zweiten Mannschaft der Kreisklasse 2 um 12 Uhr gegen den SV Merkendorf II und der ersten Mannschaft in der Bezirksliga um 14 Uhr gegen die DJK Don Bosco Bamberg II für diese Typisierungsaktion zu spenden.

Alle Zuschauer können demnach morgen nicht nur ihren Verein, sondern unmittelbar auch eine gute Sache unterstützen. df