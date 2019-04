Eintritt ins Freibad Aschbach wird teurer

Die Gebühren für das Freibad wurden in der Sitzung leicht erhöht. Schon länger hatten die Stadträte darüber nachgedacht, die Eintrittsgelder für das neue Freibad in Aschbach denen der Nachbargemeinde Burghaslach anzupassen. Damit sollte eine eventuelle Konkurrenzsituation vermieden werden. Somit müssen in diesem Sommer Erwachsene für die Einzelkarte drei Euro (vorher 2,50 Euro) Eintritt bezahlen. Die Einzelkarte für Kinder und Jugendliche wurde von 1,20 Euro auf 1,50 Euro erhöht. Auch die Dauerkarte wurde entsprechend angepasst. See