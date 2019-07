Eintritt frei in der Therme

Alle, die dieses Jahr ihre Abschlussprüfungen hinter sich gebracht haben, dürfen sich jetzt nach ihrem Prüfungsstress auf einen kostenlosen Tag zum Chillen in der Obermain Therme Bad Staffelstein freuen.

Zusammen mit Radio Galaxy Oberfranken spendiert die Therme für alle Schulabgänger ein Ganztages-Ticket fürs Thermen-Meer wahlweise am 29. oder 30. Juli - und ein Fun-Programm gleich noch dazu. Das Abschlusszeugnis 2019 von der Schule (gilt für Förderschulen, Hauptschulen, Mittelschulen, Realschulen, Wirtschaftsschulen und Gymnasien) zusammen mit dem Ausweis reicht, um gratis eingelassen zu werden und den ganzen Tag Spaß zu haben.

Auch etwas zu trinken

Besonders Fleißige werden für ihre tollen Leistungen noch zusätzlich belohnt: Wer eine Eins im Zeugnis stehen hat, bekommt auch noch einen alkoholfreien Cocktail umsonst.

Action am und im Wasser

Natürlich ist an den beiden Tagen jede Menge los im chilligen Thermen-Meer: mit angesagter Musik von Radio Galaxy, School's-out-Specials an der Meer-Bar (geöffnet ab 11 Uhr) und "BYB - Build your Burger" an der Burgerstation von "rödiger's Bistro".

Ein echtes Mega-Party-Programm gibt's am 29. Juli noch zusätzlich für alle, die ihren Schulabschluss mit noch mehr Fun und Musik feiern wollen. Von 16 bis 19 Uhr sind die Moderatoren Michelle & Felix von Radio Galaxy vor Ort. Zusammen mit ihnen können die Partygäste den Radio Galaxy-Cocktail 2019 kreieren, bei verschiedenen Spiel-Events wie "Dusch-Karaoke" oder Apfelschnappen Preise gewinnen und am Glücksrad drehen. Absolutes Highlight am 29. Juli ist dann das Exklusivkonzert von "Clueless", der Band des "The Voice of Germany"-Teilnehmers Flávio Martins.

Alle Infos zum Umsonst-Tag in der Therme stehen online unter www.obermaintherme.de/chillen. red