Eintragungszeiten für das Volksbegehren

Die Stadt teilt mit, dass die Eintragungslisten für das Volksbegehren ab heute bis Mittwoch, 13. Februar, im Rathaus bereit liegen. Eintragungen sind montags, dienstags, mittwochs und donnerstags, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr möglich. Zusätzlich Termine sind am Samstag, 2. Februar, von 8 bis 12 Uhr, am Sonntag, 3. Februar, von 9 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 7. Februar, von 16 bis 20 Uhr. Zur Eintragung müssen alle Stimmberechtigten ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Das Stimmrecht kann nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden. Eine Stellvertretung ist nicht zulässig. Es besteht keine Möglichkeit, die Eintragung per Brief zu erklären. red