Eintragung verlängert

Auf vielfachen Wunsch der Kommunen im Landkreis Bad Kissingen und der Bürgerinitiativen wurde die Frist zur Eintragung in die "Unterschriftenliste gegen die Wechselstromleitung P 43 im Landkreis Bad Kissingen" vom 30. September um einen Monat auf den 31. Oktober verlängert, teilt das Landratsamt mit. Bürgerinnen und Bürger können in ihren Kommunen im Rathaus unterschreiben. Zudem ist das Unterschriftendokument auf der Homepage des Landkreises zum Download eingestellt (kg.de). Das Dokument kann man bequem ausdrucken, von zu Hause aus unterschreiben, einscannen oder abfotografieren und per Mail an pressestelle@kg.de schicken oder die ausgefüllte Liste auch in den Rathäusern im Landkreis Bad Kissingen oder dem Landratsamt direkt abgeben. red