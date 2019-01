Eintragung für Volksbegehren beginnt

Mit Bekanntmachung vom 13. November 2018 hat das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration dem Zulassungsantrag zum Volksbegehren "Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern", Kurzbezeichnung "Rettet die Bienen!", stattgegeben. Die Eintragungsfrist beginnt am Donnerstag, 31. Januar, und endet am Mittwoch, 13. Februar. Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit, sich in die ausliegenden Eintragungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens einzutragen.

In Bad Kissingen bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Infotheke im Rathaus, Rathausplatz 1, Bad Kissingen (barrierefrei): Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr; zusätzlich im Bürgerbüro im Rathaus, Rathausplatz 1, Bad Kissingen, Zimmer 4 (barrierefrei): Donnerstag, 31. Januar, von 16 bis 18 Uhr; Donnerstag, 7. Februar, von 16 bis 20 Uhr; Samstag, 9. Februar, von 10 bis 12 Uhr.

Feuerwehrhaus Albertshausen, Sauerbreystraße 7 (nicht barrierefrei): Montag, 4. Februar, von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Katholisches Pfarrheim Poppenroth, Pfarrer-Bleymann-Gasse 5 (barrierefrei): Montag, 4. Februar, von 18 bis 19 Uhr. - Feuerwehrhaus Kleinbrach, Kleinbracher Straße 2 (barrierefrei): Dienstag, 5. Februar, von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Ausweis mitbringen

Katholisches Pfarrheim Hausen, Schafgasse 4 (barrierefrei): Dienstag, 5. Februar, von 18 bis 19 Uhr. - Lollbachhalle Arnshausen, Unterer Zollweg 22 (barrierefrei): Mittwoch, 6. Februar, von 16.30 bis 17.30 Uhr. - Feuerwehrhaus Reiterswiesen, Gößleswiesen 3 (barrierefrei): Mittwoch, 6. Februar, von 18 bis 19 Uhr. - Feuerwehrhaus Winkels, Dahlienstraße 2 (barrierefrei): Montag, 11. Februar, von 16.30 bis 17.30 Uhr. - Turnhalle Garitz, Baptist-Hoffmann-Straße 14 (barrierefrei): Montag, 11. Februar, von 18 bis 19 Uhr.

Jeder Stimmberechtigte kann sich nur in einem Eintragungsraum des Eintragungsbezirks eintragen, in dessen Wählerverzeichnis er geführt wird. Die Stimmberechtigten haben ihren Personalausweis oder Reisepass zur Eintragung mitzubringen. Stimmberechtigte, die einen Eintragungsschein besitzen, können sich unter Vorlage ihres Personalausweises oder Reisepasses in die Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsraumes in Bayern eintragen.

Persönlich vorbeikommen

Jeder Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Stellvertretung ist unzulässig. Es besteht keine Möglichkeit, die Eintragung brieflich zu erklären, heißt es in der Bekanntmachung.

Die ausführliche Eintragungsbekanntmachung hängt auch in den Stadtteilen in den Amtstafeln aus, ebenso im Rathausdurchgang und ist auf der Website www.badkissingen.de abrufbar. sek